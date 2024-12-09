Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AEL 055 plakalı hafif ticari araç ile 23 A 4828 plakalı polis aracı çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si polis olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.