Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FN 718 ile 23 ACJ 309 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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