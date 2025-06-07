Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AB 1709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ