Elazığ\'da trafik kazası: 8 kişi yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 06 DJZ 368 plakalı hafif ticari araç ile M.S.O. yönetimindeki 72 AE 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ