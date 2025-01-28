Elazığ'da Trafik Magandası Dehşeti - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Magandası Dehşeti

Elazığ\'da Trafik Magandası Dehşeti

Elazığ'da bir araç, başka bir araca çarpıp kaçtı. Sürücü, olayın bilinçli bir saldırı olduğunu düşündüğünü belirtti.

28.01.2025 22:12
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Elazığ'da trafik magandası dehşeti: Aile araçla araziye fırlatıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araç hızla çarptığı otomobili yol dışına savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Araçta bulunan eşinin yaralandığını belirten sürücü, kaçan aracın güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti.

Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi Kentköy mevkiinde 23 Ocak Perşembe gecesi saat 22.15'te meydana gelen trafik kazasında, bir araç hızla çarptığı otomobili araziye savurarak olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan sürücünün eşi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya uğrayan araçtaki sürücü Mustafa Bahadır Koçak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Eşimle birlikte evimize doğru hareket ederken, bir aracın son sürat üzerimize gelmesiyle kaza yaptık. Çarpan araç bizi yol dışına savurdu ve ardından hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Bu olayın bir trafik kazası olmadığını, bilinçli bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bugün bize bunu yapan, yarın başkalarının hayatını tehlikeye atabilir."

Kazaya uğrayan sürücü Koçak, şehrin sanayi esnafı ve emniyet teşkilatından destek beklediklerini belirterek, "Bu magandanın yakalanmasını istiyoruz. Can güvenliği her şeyden önemli" dedi.

Yaşadıkları olayı anlatan Koçak, "23 Ocak Perşembe gecesi, gece saat 22.15 geçe Kentköy mevkiinde aracımla eşimle beraber evime doğru hareket ederken bir trafik magandasının saldırısına uğradık. Araç bize son sürat hızla gelerek çarpıp, bizi araziye fırlattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçarak yoluna devam etti. Aynı gece emniyete şikayetimizle birlikte araç aranmakta, plakası tespit edilmeye çalışılıyor. Araç 2011-2014 model Volkswagen Polo marka bir araç. Bu olayın bir trafik kazası olmadığını, canımıza bir kasıt olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün bize bunu yapan yarın herkesin çoluğuna, çocuğuna çarpıp kaçabilir. Bu bizim canımıza kasıttır. Olay akşamı, ilk müdahalesi yapılan eşim ambulansla hastanede tedavi gördü. Bu konuda şehrimizin sanayi esnafından ve emniyet teşkilatından son derece destek bekliyoruz. Bu trafik magandasının bir an önce yakalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Şikayet üzerine emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazadan sonra aracın bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Magandası Dehşeti - Son Dakika

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