Elazığ\'da Traktör-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ