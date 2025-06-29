Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Traktör-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?