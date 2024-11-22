Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Geniş Video İzle

Elazığ'da bir araçta 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

22.11.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aracın havalandırma hortumunda uyuşturucu çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir aracın motor kaputu içinde havalandırma ızgarası altında bulunan hortum içerisine zulalanmış halde metemfetamin maddesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir araç durdurularak, narkotik köpeği aramaya yapıldı. Yapılan aramada; motor kaputu içinde havalandırma ızgarası altında bulunan hortum içerisine zulalanmış şekilde 225 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yine şehir merkezinde yapılan diğer operasyonlarda ise 4 parça halinde 27,95 gram metamfetamin maddesi, 6 parça halinde 277,66 gram Kannabinoid maddesi, 10 gram esrar maddesi, 308 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 310 TL ele geçirildi.

Olaylarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 8 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.