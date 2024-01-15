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Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenerek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Elazığ\'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
15.01.2024 - 23:01,
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Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Diyarbakır'dan Elazığ'a seyir halinde birbiriyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir araç ve konteyner yüklü tır durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorse kısmında bulunan 5 adet konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış, 168 parça halinde 143 kilo 300 gram skunk maddesi, ve 2 kilo 850 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerlere el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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