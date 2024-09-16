Elazığ\'da Yaya Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, Fiat Tofaş marka aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka araç, karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ