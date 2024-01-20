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Elazığ'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika
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Elazığ'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilenciler yakalandı. Yakalanan dilencilerden biri esnaf dükkanına girmek istedi, diğeri ise kalp hastası olduğunu iddia etti. Duygu istismarı yapan dilenciler zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Elazığ\'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi
20.01.2024 - 11:05,
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Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda zabıta ekiplerini gördükten sonra hızlı bir şekilde kaçan yaşlı bir dilenci, yakalandıktan sonra ilk önce esnaf dükkanına girmek istedi sonra ise "Ben kalp hastasıyım" dedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Dilenci operasyonunda yaşlı bir dilenci, ekipleri gördükten sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken, ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci ilk önce esnaf dükkanına girmek istedi. Başarılı olamayınca ise "Ben kalp hastasıyım" dedi. Bir dilenci ise ekiplere yakalanmamak için olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika


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