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Elazığ'daki cinayetle ilgili 2 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayıs'ta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, konu ile bağlantısı olan 4 şüpheli şahıs olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.