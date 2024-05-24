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Elazığ'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çapkur idaresindeki 23 BF 474 plakalı otomobil ile E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu E.N.G. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 90 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Çapkur da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin anne oğul olduğu öğrenildi.