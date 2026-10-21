Elazığ-Diyarbakır karayolunda çarpışan iki otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda çarpışan iki otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Elazığ-Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı 2 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Karadaş idaresindeki 23 BU 251 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 34 ETU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İshak Karadaş ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karadaş'a sağlık ekipleri gelene kadar olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahale ve kalp mesajı yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı Karadaş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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