 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, Bingöl ilinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonucunda hastanenin ameliyathane kısmında yangın çıktı. Hastanede bulunan kişiler tahliye edilerek, yaralılar tedavi altına alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
13.12.2023 - 18:19,
Abone Ol

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

2023 yılı Afet Planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yatan hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katıldığı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Bingöl ilinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedilirken hastanenin ameliyathane kısmında depremden dolayı yangın çıktı. Hastanede bulunan hastalar ve çalışanlar personeller eşliğinde boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri, hastane girişinde triaj çadırı kurarak depremden etkilenen vatandaşları hastane dışında karşılayarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Depremde hastanede bulunan 2 kişi hastane arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 yaralı, UMKE, 1 yaralı AFAD ve dumana bağlı zehirlenmeden dolayı 1 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fethi Sekin, Elazığ, Deprem, Deprem, İtfaiye, Hastane, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika


18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement