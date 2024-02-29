Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul önü ve çevrelerinde denetimler yapıyor. Şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerleri denetlenerek çocukların zararlı faktörlerden uzak tutulması hedefleniyor.

29.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ile Çubukbey Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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