Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde çıkan yangın orman alana sıçrarken; yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'nde bulunan elektrik tellerinden çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin ve arazözlerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
