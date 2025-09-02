Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı - Son Dakika
Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı

Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı
02.09.2025 01:55
Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinde elektrik tellerinden çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde çıkan yangın orman alana sıçrarken; yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'nde bulunan elektrik tellerinden çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTI, ORMANLIK ALANI KÜL ETTİ

Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin ve arazözlerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı

SON DAKİKA: Elektrik tellerinden çıkan yangın, orman alana sıçradı - Son Dakika
