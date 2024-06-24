Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada

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Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

30 DÖNÜME EKİLİ MEYVE AĞAÇLARI KÜL OLDU

İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 16.52'de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görüldü.