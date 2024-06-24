Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika
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Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada

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Mardin'in Derik ilçesinde 30 dönüm alanda meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların yangını başlattığı ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü görülüyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 30 dönüm alandaki meyve ağaçları zarar gördü.

24.06.2024 11:34
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Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

30 DÖNÜME EKİLİ MEYVE AĞAÇLARI KÜL OLDU

İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

30 dönüm küle dönmüştü! Elektrik tellerinden düşen kıvılcımın başlattığı yangının çıkış anı kamerada

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 16.52'de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görüldü.

30 dönüm küle dönmüştü! Elektrik tellerinden düşen kıvılcımın başlattığı yangının çıkış anı kamerada
Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada - Son Dakika
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