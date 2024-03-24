Elektrikli bisikletle çarpışan çocuk ağır yaralandı

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Park halindeki otomobile elektrikli bisikletle çarpan çocuk ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inmekte olan elektrikli bisikletin, otoparkta park halindeki otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza; Türkbeleni'nden Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 14 yaşındaki Hasan Berit Baltacı'nın kullandığı elektrikli bisiklet aşını hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, park halindeki otomobilin ön camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Yüzünden ve başından yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok tehlikeli

Kazanın meydana geldiği otoparkın yanında bulunan Dağ Plazadaki vatandaşlar, Türkbeleninden inen rampanın çok tehlikeli olduğunu, bundan dolayı sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem almalarını istediler. Vatandaşlar, otoparkın otomatik kapısının da kazalarda zarar görmesi nedeniyle artık işlevini kaybettiğini belirtti.