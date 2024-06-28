Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

Bedenini doktor adaylarının eğitimi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışlayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 11 yıl sonra törenle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.
Bursa'da yaşayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 2013 yılında hayatını kaybetti. Saymaz'ın bedeni, vasiyeti üzerine doktor adaylarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.
Saymaz'ın bedeni, 11 yılın ardından ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz (65), kızları Çiğdem Saymaz Narlı (56) ve Semra Kama'ya (58) törenle teslim edildi.
Kızının yaşadığı Ayvalık'a getirilen Saymaz, ilçe mezarlığında ailesi, yakınları, Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi yönetici ve üyeleri, Ayvalık Adliyesi çalışanları, öğretmenler ve bölge halkının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.
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