Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

Murat Çoker:

11 sene nasl kadavra olur ki bozulmadan

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Sami Göksu: merakını uludağ üniversite si rektörlüğüne sorarak cevabı alırsın sorunun 16 2

sait turk: buzdolabında belirli derecede ve sanırım bir solisyonun içinde tutuyorlar zaten kan ve bağırsaklar boşaltılıyor diye biliyorum bu yüzden sadece çürümeyi önleyip kesip biçiyorlar inceliyorlar dikiş atıyorlar yani operator dr lar eğitim yapıyor belirli zaman gelince artık bitiriyorlar, you tube üzerinde Autopsy videolar var oradan görebilirsiniz 10 1