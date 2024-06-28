Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika
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Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

Bursa'da, vasiyeti üzerine bağışlanan bedeni 11 yıl boyunca tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, toprağa verildi.

28.06.2024 13:24
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Bedenini doktor adaylarının eğitimi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışlayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 11 yıl sonra törenle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

KADAVRA OLARAK KULLANDILAR

Bursa'da yaşayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 2013 yılında hayatını kaybetti. Saymaz'ın bedeni, vasiyeti üzerine doktor adaylarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.

KARDEŞİ VE KIZLARINA TESLİM EDİLDİ

Saymaz'ın bedeni, 11 yılın ardından ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz (65), kızları Çiğdem Saymaz Narlı (56) ve Semra Kama'ya (58) törenle teslim edildi.

Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

CENAZEYE KATILIM YOĞUNDU

Kızının yaşadığı Ayvalık'a getirilen Saymaz, ilçe mezarlığında ailesi, yakınları, Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi yönetici ve üyeleri, Ayvalık Adliyesi çalışanları, öğretmenler ve bölge halkının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Bursa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Kurt: Allah rahmet eylesin... 40 1 Yanıtla
  • Alper Eren: Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun inşallah 32 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Allah rahmet eylesin. Değerli bir insan olduğunu yaptığı hareketle kanıtlamış zaten. Mekanı cennet olsun. 31 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Allah mekanını cennet eylesin.büyük bir fedakarlık. 27 2 Yanıtla
  • Ender seker: Mekanı cennet olsun 17 1 Yanıtla
  • Murat Çoker: 11 sene nasl kadavra olur ki bozulmadan 7 5 Yanıtla
    Sami Göksu: merakını uludağ üniversite si rektörlüğüne sorarak cevabı alırsın sorunun 16 2 sait turk: buzdolabında belirli derecede ve sanırım bir solisyonun içinde tutuyorlar zaten kan ve bağırsaklar boşaltılıyor diye biliyorum bu yüzden sadece çürümeyi önleyip kesip biçiyorlar inceliyorlar dikiş atıyorlar yani operator dr lar eğitim yapıyor belirli zaman gelince artık bitiriyorlar, you tube üzerinde Autopsy videolar var oradan görebilirsiniz 10 1 Gökhan Yıldırımkaya: Bu haberde çok gereksiz bir ayrıntı ama formaldehit sınırsız saklar. Ama Allah gani gani rahmet eylesin, değerli insana, komutana. 9 0
  • Zafer El: niyeki 1 2 Yanıtla
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