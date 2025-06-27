Emekli Hakim Gözaltına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde mide bulandıran bir olay meydana geldi.
Avukatlık yapan 75 yaşındaki emekli hakim A.M.A., iddiaya göre özel halk otobüsünde G.T.'nin etek altından fotoğraflarını çekti.
Bunun üzerine A.M.A. ile yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsteki kavga nedeniyle şoför, aracın kapılarını kilitleyerek, Bağlar Polis Merkezi'ne gitti.
G.T.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.M.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA/ İHA
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