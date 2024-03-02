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Emekli olunca yaylaya yerleşmişler: Yangında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bütüner çifti, son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta, Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin yaşadığı evde elektrikten kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Adli tıpta yapılan otopsinin ardından da çiftin cenazesi defnedilmek üzere bugün Erdemli Türbe Mezarlığına getirildi. İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından çiftin cenazesi gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Bütüner çiftinin yakın zamanda emekli olduktan sonra yayla olarak bilinen ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı Mahallesi'ndeki evlerine yerleştikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.