Emlakçı Dolandırıcısı 49 Kişiyi 1 Milyon Dolar Aldatıp Kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emlakçı Dolandırıcısı 49 Kişiyi 1 Milyon Dolar Aldatıp Kaçırdı

Geniş Video İzle

Kayseri'de emlakçı olduğu öne sürülen bir kişi, 49 kişiyi dolandırarak 1 milyon dolar aldı.

25.04.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlakçı olduğu iddia eden şahıs 49 kişiyi 1 milyon dolar dolandırdı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Dünya üzerinde dolandırıcıların bu kadar cirit attığı başka bir ülke var mı bilmiyorum"

KAYSERİ - Kayseri'de kendisini emlakçı olarak tanıttığı iddia edilen şahıs, ev satma bahanesiyle 49 kişiyi 1 milyon dolar dolandırdı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Dünya üzerinde dolandırıcıların bu kadar cirit attığı başka bir ülke var mı bilmiyorum" dedi.

Kayseri'de bir kişi, iddiaya göre kendisini emlakçı olarak tanıtarak ev satmak için ilan verdi. İlanları görerek arayan vatandaşlar, ev almak için birikimlerini şahsa verdi. 49 vatandaş yaklaşık 1 milyon dolara yakın parayı şahsa verirken, evlerini alamadı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mağdur vatandaşlarla birlikte Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi. Şahin, "Bu memleketin hali ne olacak diyeceğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Dünya üzerinde dolandırıcıların bu kadar cirit attığı başka bir ülke var mı bilmiyorum. İnsanlar uzun yıllar çalışıyorlar ve 'ev alalım' diye birikim yapıyorlar. Sonra bir hayal tüccarı geliyor ve bu insanların umutlarını çalıyor. Her şeyi resmiyet üzerinden yapıyor. Bunu yaparken noteri kullanmış. Artık bilişim çağındayız ve her şey kayıt altında. Aynı daireyi aynı noterden farklı iki kişiye satabilme yetkisi almış. Noter de 'bununla ilgili daha önce yetki verildi, burası senin mi, bana belge ver' demiyor. Noter yargılanamıyor ve rahat rahat bu işlemleri yapıyor. Aynı noterden aynı daireyi farklı kişilere satış sözleşmesi var ve insanları dolandırmış. Bu insan 2 sene önce savcılığa şikayet edilmiş. Bu insanlar korka korka bir şeyler yaparken, bu insanlar çok rahat. Niye kimse bunun önüne geçmiyor. Bu şahıs tek başına değil. Emlakçı da değil. Bir çetesi ve bu çeteyle beraber kişilerden alınan araçlar aynı kişiye veriliyor. Bu kişi de onun ortağı. Daha sonra bunların emlak dükkanına mağdurlar gidiyor. Oraya iki tane cip geliyor, alacaklıymış gibi kişiyi kaçırıp, villada misafir ediyorlar. Şebeke çok büyük. Bizim yargı organımız ve kolluk kuvvetlerimiz bunu takip etmiyor. Biz devlete karşı bütün sorumluluğumuzu yapıyoruz. Devletin de bize karşı sorumluluğunu yapıp, bizi kollaması lazım. Şu ana kadar 49 kişi mağdur. 1 milyon dolarlık bir mağduriyet var. Bunu yapan kişi de rahat rahat dolaşabiliyor" dedi.

Avukat Hatice Kübra Yılmaz ise, "2023'ün 7'inci ayında şikayetler başlıyor. Şikayetler peş peşe geliyor ancak mağdurlarda bir korku da var. Zaman içerisinde şikayetler artıyor. Şu an dosyada 49 mağdur ve 16 şüpheli var. Bu şüphelilerden bir kısmı yönünden takipsizlik kararı var. Bu karar verilenler arasında noterde işlem yapan katipte var. Bu işlem aynı katip tarafından yapılıyor ve takipsizlik kararı veriliyor. Sebebi de banka üzerinden herhangi bir para tahsis edilmemesi. Bu devirde banka üzerinden tahsilatın dolandırıcılıkta rahat bir şekilde ispatı mümkün olduğu için böyle bir şey yapmayacağı bilinen bir durum. Bu yüzden HTS kayıtları üzerinden dosyadaki şüpheliler ile bir bağlantısının olup olmadığı takip edilebilirdi. Bu hususta etkin bir soruşturma göremedik. Temennimiz bundan sonrası için daha etkin bir soruşturma olması. 2 yıla yakındır dava açılmadı. Önce dava açıldı ama bazı kısmi eksilikler yönünden dosya iade edildi. Burada dava asliye ceza mahkemesine açıldı. Mahkeme basit dolandırıcılık suçlarından görebilir. Burada 49 mağdur var. Devletin bir kurumu da bu olayda dolandırılmış" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Mahmut Şahin, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emlakçı Dolandırıcısı 49 Kişiyi 1 Milyon Dolar Aldatıp Kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
Fenerbahçe’den Hakan Safi, başkan Ali Koç’u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak Valdes’in başına geçtiği takıma bakın Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
22:09
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
21:55
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
21:23
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular
Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
21:21
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var
İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 17:47:01. #7.13#
SON DAKİKA: Emlakçı Dolandırıcısı 49 Kişiyi 1 Milyon Dolar Aldatıp Kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.