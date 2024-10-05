Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki - Son Dakika
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Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki

Mahmut Çorumlu\'nun görev değişikliğine Nedim Şener\'den tepki

FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti. Dikkat çeken karara tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, "FETÖ'cülerin en önemli hedefiydi. Sonunda dedikleri oldu" ifadelerini kullandı.

05.10.2024 15:59
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Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasındaki görev dağılımı yeniden belirlendi.

Daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan sorumlu olan Mahmut Çorumlu'ya Tanık Koruma, Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıkları bağlandı.

"FETÖ'CÜLERİN EN ÖNEMLİ HEDEFİYDİ"

Dikkat çeken karara ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, "Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu 1990'lı yıllardan beri FETÖ ile uğraştı, Emniyet-FETÖ yapılanması hakkındaki 1999'daki ilk raporu yazanlardandı. 15 Temmuz sonrası en büyük mücadeleyi verenlerdendi. FETÖ'cülerin en önemli hedefiydi; 'Altı boşaltılacak pasifize edilecek' deniyordu. Sonunda dedikleri oldu" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut Çorumlu iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    işini iyi yapan insanlari yerinden oynatmayin 0 0 Yanıtla
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