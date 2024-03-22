"Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı

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İstanbul'da M.D. isimli kişi kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Olaya müdahale eden polis memuruna "Ben emniyettenim' diyen M.D.'nin emniyetle ilgisinin olmadığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

KORNAYA SİNİRLENİP ARACI YUMRUKLADI

Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü, kendisine korna çalan cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

CİPİN KAPUTUNA BASTI

Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri izleyen polis, saldırıda bulunan M.D.'nin emniyetle bir ilişkisinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve "İstanbul'da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır. Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür. Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.