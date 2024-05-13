Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı - Son Dakika
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Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı patladı ve 5 dakika boyunca 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi Başkanı, volkanik sarsıntıların hala devam ettiğini ve gelecekte yeni bir patlama potansiyeli olduğunu belirtti. Bölge sakinlerine ve turistlere yanardağ kraterinin 5 kilometre yakınında bulunmamaları tavsiye edildi. Endonezya'da 120 aktif yanardağ bulunmaktadır.

13.05.2024 15:43
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı patlama sonrası kül ve duman püskürttü.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yanardağ, 5 dakika boyunca 5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi Başkanı Hendra Gunawan, "Volkanik sarsıntılar hala yoğun, dolayısıyla gelecekte de bir patlama potansiyeli var" dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere yanardağ kraterinin 5 kilometre yakınında bulunmamalarını tavsiye etti.

Yanardağda geçtiğimiz hafta cuma günü de patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltilmişti. Bölgede barınma merkezleri oluşturulurken, henüz bir tahliye emri verilmedi.

Bin 325 metre yükseklikteki Ibu Yanardağı, Halmahera Adası'nın kuzeybatı kıyısında yer alıyor. Yaklaşık 270 milyon nüfuslu Endonezya'da 120 aktif yanardağ bulunuyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'daki Ibu Yanardağı Patladı - Son Dakika

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