Engelli Kedi Karam'ın Kurtarıcısı Veteriner Öğrencisi - Son Dakika
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Engelli Kedi Karam'ın Kurtarıcısı Veteriner Öğrencisi

Antalya'da engelli kedi Karam'ı alan kadın, veterinerlik öğrencisi olduğunu ve tedavi ettirmek için aldığını açıkladı.

21.03.2025 14:07
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Engelli 'Karam' geri geldi, kediyi götüren genç kadın veterinerlik öğrencisi çıktı: "Tedavi ettirmek için aldım"

ANTALYA - Antalya'da mahalle sakinlerinin 5 yıldır bakımını yaptığı 'Karam' isimli engelli kedinin kimliği belirsiz bir kadın tarafından götürüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kediyi götüren genç kadının veterinerlik fakültesi öğrencisi olduğu ve kediyi tedavi ettirmek için aldığı ortaya çıktı.

8 Mart tarihinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşanan olayda, bölge esnafının 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, 'Karam' isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görülmüştü. Mahalle sakinleri kadının çevreden birkaç kişi tarafından kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri sürmüştü.

"Sokak hayvanlarına yardım ediyoruz"

Görüntülerin sosyal medya ve internet sitelerinde yayılmasının ardından olayın aslı ortaya çıktı. Görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarında gören genç kadının 'Karam' isimli engelli kediyi mahaelle sakinlerine iade ettiği öğrenildi. Veterinerlik öğrencisi olduğunu ve kediyi almakta kötü bir niyeti olmadığını söyleyen genç kadın, "Ben veterinerlik öğrencisi olduğum için birkaç arkadaşımla birlikte sokak hayvanlarını tedavi ediyoruz, yardım ediyoruz. Engelli olduğunu görünce yardım etmek için aldık, sokaktaydı ve sahibi yoktu " dedi.

"Kediyi almak istedim, kabul etmediler"

Yakın zamanda aynı şekilde engelli olan kedisini kaybettiğini belirten genç kadın, "O gün yolda engelli bir kedi gördüm. Yakın zamanda aynı şekilde engelli bir yavru kedim vardı, onu kaybetmiştim. Onu da sevdiğim için aldım. Eve götürdüm, tedavi ettirdim. Gayet sıcak bir yuva verdim. Sosyal medyada haberi gören arkadaşlarım bana söyledi. 'Niye böyle bir şey yaptın' diye sordular, ben de çok üzüldüm. O kişilerde irtibata geçtik, geldiler, gayet kibar bir şekilde konuştuk. Kediyi ben almak istediğimi söyledim. Kabul etmediler, bende kediyi verdim. Götürdüler, aynı sokakta yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Beni yanlış anladılar"

Kendisinin de baktığı çok sayıda kedi olduğunu belirten genç kadın, "Mahallede bakıyorlar ama, kedinin yağmur ve sıcakta sokakta yaşayacak olması beni üzüyor. Sokakta herkes hayvanlara bakıyor. Ama eve almak, sıcak bir yuva vermek başka bir şey. Sokakta ve sahipsiz olduğu için aldım ben. Baktığım engelli çok kedi vardı. Gözü görmeyen bir kedim vardı. 8 yıl benimle yaşadıktan sonra vefat etti. Ayağından engelli bir yavru kedi vardı. O da hastanede tedavi ettirirken öldü. 'Sağa-sola bakıp çaktırmadan profesyonel şekilde almış' diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Görüntülerde de kırmızı montlu birisi gelmişti, dükkandaki numarayı göstermişti. Onu arayıp sormamı söylemişti. Ben numarayı aradım, adam bana kediyi almamı söyledi. Sonradan öğrendiğim kedinin sahibinin arkadaşıymış. Beni yanlış anladılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engelli Kedi Karam'ın Kurtarıcısı Veteriner Öğrencisi - Son Dakika

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