Engie, Tihange 3'ü 19 Ekim, Doel 4'ü 1 Kasım'da yeniden devreye alacak - Son Dakika
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Engie, Tihange 3'ü 19 Ekim, Doel 4'ü 1 Kasım'da yeniden devreye alacak

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Engie, nisanda güvenlik riskleri nedeniyle bakıma alınan Tihange 3 ve Doel 4'ün 19 Ekim ve 1 Kasım'da yeniden devreye gireceğini açıkladı. Reaktörler gelecek yıl nisanda bakıma alınacak; kışın elektrik arzını artıracak adımın konutları ve işletmeleri rahatlatması bekleniyor.

Belçika'nın Tihange 3 ve Doel 4 nükleer reaktörlerinin, güvenlik riskleri nedeniyle nisanda başlatılan bakım çalışmalarının ardından 19 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

Belçika'da enerji arzının güvenliğini sağlamak amacıyla nükleer enerji altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Ülkede güvenlik riskleri nedeniyle devre dışı bırakılan iki nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıklar sona yaklaştı. Nisan ayında güvenlik riskleri nedeniyle hizmet dışı bırakılan ve bakım çalışmaları başlatılan Valon bölgesindeki Tihange 3 ve Flaman bölgesindeki Doel 4 nükleer reaktörlerinin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

2035'e kadar hizmet vermeleri planlanıyor

Engie enerji şirketinin açıklamasına göre, Belçika'nın Liege kenti yakınlarında bulunan Tihange Nükleer Santrali'nin en yeni reaktörü Tihange 3, aylar süren bakım çalışmalarının ardından 19 Ekim'de yeniden devreye alınacak. Flaman bölgesindeki Doel Nükleer Santrali'nin en yeni reaktörü Doel 4'ün ise 1 Kasım'da yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

Normal şartlarda 2025 yılında tamamen kapatılması öngörülen reaktörün, federal hükümetin enerji arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda alınan kararla 2035 yılına kadar çalışmaya devam etmesine karar verildi.

Reaktöreler yeniden bakıma alınacak

Şirket, aynı açıklamada reaktörlerin gelecek yılın nisan ayında yeniden bakıma alınacağını da bildirdi. Bu açıklama, kış aylarında elektrik arzını artırmak amacıyla bakım çalışmalarına ara verildiği ve çalışmaların bahar aylarından itibaren yeniden başlayacağı şeklinde yorumlandı.

Yenilenebilir enerji kış aylarında yetersiz kalıyor

Reaktörlerin yeniden devreye alınması, özellikle kış aylarında yenilenebilir enerji üretiminin düşmesi nedeniyle ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak açısından kritik görülüyor. Hedef, her iki reaktörün de Kasım ayı boyunca tam kapasiteyle üretime geçmesi olarak açıklandı. Bu gelişme, Belçika'nın enerji arzında nükleer üretimin rolünün devam ettiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ülkenin yeşil enerjiye yönelme politikalarına rağmen nükleer enerji önemini koruyor. Bu gelişmenin enerji fiyatlarındaki yüksek artışa karşı konutlar ve işletmeler açısından rahatlatıcı bir etki yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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