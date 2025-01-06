Engin Şeker İçin 13. Gün Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Engin Şeker İçin 13. Gün Arama Çalışmaları Sürüyor

Engin Şeker İçin 13. Gün Arama Çalışmaları Sürüyor

Antalya'da 30 metreden denize düşen Engin Şeker'i bulmak için 13. günde arama çalışmaları devam ediyor.

06.01.2025 14:05
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Antalya'da 30 metrelik falezlerden aracı ile birlikte düşen Engin Şeker'i arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Antalya Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar kayıp genci bulmak için sualtı mağaralarında arama çalışması yaptı.

25 Aralık 2024 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 34 CHK 531 plakalı aracı ile Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na gelen Engin Şeker, bir süre burada bekledikten aracı ile birlikte yaklaşık 30 metrelik falezlerden denize düşmüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edilirken, şiddetli yağış ve fırtına ekiplerin arama çalışmalarını güçleştirmişti.

Polis ekipleri her ihtimali değerlendiriyor

İki gün süren aramaların sonunda Engin Şeker'e ait otomobil Antalya Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bulunarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken araç içerisinde gence ait her hangi bir ize rastlanmamıştı. Yat Limanı'na götürülen otomobilde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Şeker'in araç içerisinde bulunmaması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Su altı mağaralarında arama yapıldı

Aradan geçen 13 günde aile oğullarının bulunması için olay yerinde beklerken Deniz Polisi, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde olayın yaşandığı bölgede Engin Şeker'e ait bir iz aramaya başlayan Deniz Polisi sualtı mağaralarında dalış gerçekleştirdi. AFAD ekipleri de termal görüntüleme ve gelişmiş zoom özelliği bulunan dron ile geniş çaplı arama yaptı. Engin Şeker'in babası Hacı Veli Şeker'de ekiplerin arama çalışmalarını oğlundan gelecek bir haberle umutla takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engin Şeker İçin 13. Gün Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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