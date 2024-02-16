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Epilepsi hastasını emekli doktor hayatta tuttu

Şanlıurfa'da emekli doktordan örnek davranış

Bayılarak kafasını kaldırıma çarpan epilepsi hastasına yoldan geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da nöbet geçiren epilepsi hastası genç, yoldan geçen doktor sayesinde hayatta tutundu. Nefes almakta güçlük çeken ve baygın halde olan genç adama, acil müdahalede bulunarak nefes almasını sağlayan doktor, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı. Doktorun davranışı çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen epilepsi hastası bir genç, iddiaya göre, kaldırımda yürürken bir anda yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen emekli doktor İbrahim Köran, gencin epilepsi nöbeti geçirdiğini anlayarak müdahale etti. Gencin çevresini açan ve burnuna soğan, yüzüne de kolonya sürerek nefes almasını sağlayan doktor Köran, uzun süre müdahalede bulundu. Ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmayan doktor Köran, herkesin takdirini kazandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci sedye ile ambulansa taşıyarak hastaneye götürdü.

"İnsanlık görevimi yaptım"

Emekli doktor İbrahim Köran, akşam yürüyüşüne çıktığı sırada nöbet geçiren genci fark ettiğini ve hem meslek gereği hem de insanlık gereği müdahale ettiğini söyledi.