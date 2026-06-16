Erciş\'te Aileler Arası Kavga: 5 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Erciş ilçe merkezinde iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla, 2 kişi de silahla olmak üzere toplam 5 kişi yaralanarak ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN