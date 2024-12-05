\'\'Erdal Özyağcılar öldü\'\' söylentileri kızını çileden çıkardı

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Usta sanatçı Erdal Özyağcılar hakkında çıkan asılsız haberler oyuncunun sevenlerini korkutmaya yetti. "Erdal Özyağcılar öldü" iddiası bir anda sosyal medyada yayıldı. Bazı sosyal medya hesaplarında 76 yaşındaki oyuncu ile ilgili vefat haberleri yayınlanınca Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

"BU HABERİ YAPAN HERKESLE UĞRAŞACAĞIM"

Zeynep Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

4 Ağustos 1948'de Bursa'da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Bursa Erkek lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencisi oldu. Özyağcılar, tiyatroya olan ilgisi sebebiyle okulu ikinci sınıfta bırakarak, 1968'de, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

1966 yılında, Karakolda oyunuyla sahneye adım atan isim, aynı yıl Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Sinema oyuncusu olan Güzin Koçak ile arkadaş olarak başlayan ilişkileri, 1972'de evlilikle sonuçlandı.