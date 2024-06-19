Erdek'te Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Erdek ilçesi, Arif Kalıpsızoğlu Caddesi, Askeri Kamp önünde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 10 ACK 492 plakalı motosiklet sürücüsü H.G. yaralandı. Sol ayağı kırılan H.G.'nin 158 promil alkollü olduğu da tespit edildi.

Kaza sonrası olay yerine kısa sürede ulaşan 112 acil ekipleri, H.G.'yi, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR