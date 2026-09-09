Erdek'te ev ve bahçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Erdek'te ev ve bahçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Balıkesir Erdek'te polis, Alaettin Mahallesi'ndeki bir ikamet ve bahçesinde yaptığı aramada 4 saksı içinde 14 kök Hint keneviri ile 3,60 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Ş.O. (45) hakkında 2313 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince bir ikamet ve bahçesinde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri ile 3,60 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanması ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin temini, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Alaettin Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve bahçesinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. İkamet ve bahçesinde yapılan aramada, 4 saksı içerisinde toplam 14 kök Hint keneviri ile 2 parça şeffaf poşet içerisinde 3,60 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ş.O. (45) hakkında 2313 sayılı Kanuna muhalefet, Türk Ceza Kanunu'nun 188. ve 191. maddeleri kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Erdek, Tck, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te ev ve bahçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te ev ve bahçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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