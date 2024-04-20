Erdek'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsalında bulunan Kapıdağ bölgesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı yazlık evler su içinde kaldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Erdek'e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, görüntüyü çeken vatandaş ana asfaltta su baskını yaşandığını, su baskını nedeniyle mahalle sakinlerinin bazılarının evlerinin su bastığını söyledi. Ayrıca Doğanlar Deresi'nde de debi yükseldi. Yine ilçeye bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde ise bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü tespit edildi.
Erdek ilçe merkezinde ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kırsal Ocaklar ve Narlı Mahalleleri'nde de su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
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