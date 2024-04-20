Erdek'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Erdek'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, kırsal bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Bazı yazlık evler su altında kaldı. Doğanlar Mahallesi'nde evlerin su bastığı görüldü. Ayrıca Doğanlar Deresi'nde debi yükseldi ve Ormanlı Mahallesi'nde tarım arazileri hasar gördü. İlçe merkezinde ise henüz olumsuz bir durum yaşanmadı, ancak Ocaklar ve Narlı Mahalleleri'nde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

20.04.2024 23:04
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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsalında bulunan Kapıdağ bölgesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı yazlık evler su içinde kaldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Erdek'e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, görüntüyü çeken vatandaş ana asfaltta su baskını yaşandığını, su baskını nedeniyle mahalle sakinlerinin bazılarının evlerinin su bastığını söyledi. Ayrıca Doğanlar Deresi'nde de debi yükseldi. Yine ilçeye bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde ise bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü tespit edildi.

Erdek ilçe merkezinde ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kırsal Ocaklar ve Narlı Mahalleleri'nde de su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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