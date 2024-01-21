 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdek'te tartışma sonucu bıçaklama olayı: 1 ölü, zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdek'te tartışma sonucu bıçaklama olayı: 1 ölü, zanlı yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erdek\'te tartışma sonucu bıçaklama olayı: 1 ölü, zanlı yakalandı
21.01.2024 - 23:49,
Abone Ol

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, Erdek ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Onur Arıca'nın (39) evinin bulunduğu Aziz Çavuş Sokak'ta meydana gelen olayda Batuhan E. (24), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Arıca'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arıca'yı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Onur Arıca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Batuhan E. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Olay, Hastane, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te tartışma sonucu bıçaklama olayı: 1 ölü, zanlı yakalandı - Son Dakika


09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42
Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı

Son Dakika
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Erdek'te tartışma sonucu bıçaklama olayı: 1 ölü, zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement