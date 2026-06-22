Erdek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Erdek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erdek\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
22.06.2026 08:48
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde alt geçitte meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi kavşağında bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçit içerisinde, A.B. idaresindeki 10 AIB 324 plakalı araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 10 AOS 051 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpışmanın etkisiyle araçlarda herhangi bir sıkışma yaşanmadığı belirlendi. Kazada yaralanan 10 AIB 324 plakalı aracın sürücüsü A.B., ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Erdek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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