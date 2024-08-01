Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor - Son Dakika
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Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınına 100 personel, 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

01.08.2024 18:36
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Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları 100 personel ile beraber karadan ve havadan kapsamlı bir şekilde devam ediliyor.

Erdek'te, Mağratepe Mevkii olarak adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına yoğun bir şekilde karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol alma çalışmalarında; 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 9 araç, 4 helikopter ve 3 uçak kullanılıyor. Yangın toplam 100 personelin koordineli olarak çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor - Son Dakika

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