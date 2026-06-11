Erden Timur Tahliye Oldu - Son Dakika
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Erden Timur Tahliye Oldu

11.06.2026 16:57
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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Erden Timur, 'kara para' soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaray'ın eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Timur'un dosyası, yapılan tutukluluk incelemesinde yeniden değerlendirildi. Mahkeme, inceleme sonucunda Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararının ardından soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erden Timur, Galatasaray, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erden Timur Tahliye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baran Bülbül Baran Bülbül:
    mahkeme karar vermişse o zaman işlemesi gereken şey vardır 0 0 Yanıtla
  • Filiz Altınışık Filiz Altınışık:
    yani sadece tahliye oldu mu diye yazıyorlar soruşturma devam ediyo ama neden tüm detaylar yok haber eksik bence bu kadar büyük bi olay daha ayrıntılı anlatılması gerekmez mi halkın bilmesi gereken şeyler var 0 0 Yanıtla
  • Nevriye Çiftçi Nevriye Çiftçi:
    şehirde yaşayan bi insan olarak bu tür olaylar bizi hep endişelendirio ama umarım adalet düzgün işler 0 0 Yanıtla
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