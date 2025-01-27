Ereğli'de Futbol Maçında Polis Memurları Yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafta sonu oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Çankırı FK arasında gerçekleşen müsabaka sonrasında yaşanan olayda iki polis memuru yaralandı.

Misafir takımın Karadeniz Ereğli'den çıkışı sırasında bazı gençlerin yanıcı cisim attığı iddia edildi. Olay esnasında gençlere müdahale etmek isteyen bir polis memuru, gençlerin peşinden koşarken yere düştü ve kolunun çıkması sonucu yaralandı. Bir diğer polis memuru ise gözüne isabet eden maytap nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen diğer polis ekipleri, yaralı meslektaşlarını Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK