Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber - Son Dakika
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Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

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2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya'nın Instagram hesabından ''Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz'' paylaşımı yapıldı.

05.03.2025 13:21  Güncelleme: 15:54
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Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

YATAĞA BAĞLI KALDI

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Kaya, yeniden ayağa kalkmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü. Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmedi ve büyük bir azimle iyileşti.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaya, 9 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının mutluluğunu yaşıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya\'dan kötü haber

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Son Dakika 3.Sayfa Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nazife:
    Allah acil şifalar versin inşallah geçmiş olsun 80 4 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    yemezsin yedirirsin giymezsin giydirirsin gelir bir elin akıl dengesi yerinde olmayan çocuğu seninle evladını alır Allah böyle insanlardan herkesi korusun bizi de 40 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber - Son Dakika
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