Erkek girdi, 'kadın' çıktı: Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Erkek girdi, 'kadın' çıktı: Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı...O anlar kamerada

Denizli'de boşandığı eşinin komşusunu soyan sabıkalı hırsızın tanınmamak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Para ve altın çaldığı evden kadın kıyafetleri girerek ayrılan şüpheli, güvenlik kameralarından kurtulamadı.

12.08.2024 17:06
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Erkek girdi, 'kadın' çıktı: Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı...O anlar kamerada

Eski eşinin komşusunu soyan şüpheli, tanınmamak için kadın komşunun kıyafetlerini giydi

DENİZLİ - Denizli'de boşandığı eşinin komşusunu soyan sabıkalı hırsızın tanınmamak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Para ve altın çaldığı evden kadın kıyafetleri girerek ayrılan şüpheli, güvenlik kameralarından kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı otomobili ile bir evden hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. S.M.'ye ait evden hırsızlık olayının yaşandığı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, evden 50 bin TL ile 22 gram altının çalan şüphelinin Servettin A. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı edresinde kıskıvrak yakalandı.

Kadın kıyafetleriyle çıktı

Servettin A.'nın S.M.'nin evine hırsızlık için girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen Servettin A'nın birinci kattaki dairenin balkonuna duvardan tırmandığı, hırsızlığın ardından kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek daire kapısından çıktığı anlar yer aldı.

Merdivenleri kullanarak üst kata çıkan Servettin A'nın, dairenin kapısındaki kameranın önünden geçerken tanınmak için kadın kıyafeti giydiği, ardından üst kattaki boşandığı eşine ait dairenin önünde tekrar bu kıyafetleri çıkarıp binaya ilk girdiği kıyafetlerle apartmandan ayrıldı anlarda kameralara yansıdı. Şüphelinin çaldığı iki otomobil ile paranın 12 bin TL'lik bölümü bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek girdi, 'kadın' çıktı: Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika

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