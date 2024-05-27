Ermenistan'da Gösteriler: 226 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ermenistan'da Gösteriler: 226 Kişi Gözaltına Alındı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a iade ettiği 4 köyün ardından düzenlenen gösterilerde 226 kişi gözaltına alındı. Başkent Erivan'da gerçekleşen protestolarda göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti. Polis müdahalesiyle çıkan arbedede muhalif siyasetçiler de gözaltına alındı.

27.05.2024 14:58
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Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine karşı düzenlenen gösterilerde 226 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etmesinin ardından ülkede protestolar başladı. Muhalefetin çağrısıyla dün başkent Erivan'da gerçekleşen mitingin ardından bugün sabah saatlerinde göstericiler sokaklara döküldü. Erivan'ın girişindeki yolları trafiğe kapatan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti. Cadde ve sokaklarda yürüyüş gerçekleştiren protestoculara polis, sert müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında parlamento binasının yanı sıra hükümet binası da koruma altına alınırken, göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı şuana kadar 226 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında muhalif siyasetçilerin de bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin aracıyla bir caddeye girişi kapatan milletvekili Ashot Simonyan'ı darp ederek gözaltına aldığı belirtildi.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a iade etmişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Erivan, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan'da Gösteriler: 226 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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