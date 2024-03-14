'Eros' isimli kediyle ilgili davada sanık hakkında çıkan serbest bırakılma kararının ardından hayvanseverler basın açık açıklaması yaparak tepki gösterdi.
Yılbaşı gecesinde, İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasında sanık İbrahim Keloğlan hakkında 3 yıl hapis cezası verilmişti. Sanık hakkında mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasının ardından sanığın cezası 2,5 yıla indirilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi. Bu kararla birlikte sanık serbest kaldı. Bu karara tepki göstermek için hayvan hakları savunucuları Sakarya Caddesi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, Eros'u 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren şahsın hapis cezası almasının bir emsal karar olmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi:
"Soluğumuz tutuk, ellerimiz kenetli bu anı bekledik. Eros'a söz vermiştik. Adaleti sağlayacaktık. Olmadı. Sistem Eros'un katiline iyi hal indirimi verdi. Eros'u öldürdükten sonra köye gidip hayvan beslemesi bir fail aklayıcı olarak kullanılarak katil serbest bırakıldı. Bu ülkede bir kedinin 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülmesinden utanıyoruz. Kedi katilinin hapis cezası almayıp üzerine iyi hal indirimi verilmesinden utanıyoruz."
Açıklamanın devamında, Hayvanları Koruma Kanununda hayvanların satışının yasaklanmadığının altı çizilerek, "Can dediğiniz hayvanları sahipli sahipsiz diye ayırarak Eros'a sahipsiz dediğiniz için utanıyoruz. Her hayvan kendi hayatının öznesidir. Mal değil candır ve hiçbir hayvan cinayetinin iyi hali olmaz kadın cinayetlerinde de iyi hal olmayacağı gibi. Ne kravat indirimlerinizi ne de pişmanlıklarınızı kabul ediyoruz. Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz" ifadelerine yer verildi.
Basın açıklamasının ardından hayvanlar için oturma eylemi yapıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Eros' Davasında Serbest Bırakılma Kararı Hayvanseverlerin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda fosforik asit yüklü bir tırın kupa kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda tırın kupa kısmı tamamen yanarken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi. Olay sonucunda otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari bir araç yoldan çıkarak devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evinde yapılan baskında 104 gram uyuşturucu, bir miktar esrar, 34 kök kenevir, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde fosforik asit yüklü tırın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi.
Polonya'da bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak. Yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak. Ayrıca trafik kazasına karışan ve kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da terk eden sürücülerin de araçlarına el konulacak. Alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödenecek. Bu yasa ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Ahmet Talha Akçay, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki askerin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze Samsun'a gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?