Erzincan'da 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 9 Kişi Yakalandı

Erzincan\'da 9 Kişi Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, toplamda 9 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında basit yaralama, silahla tehdit, yasaya muhalefet, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, adli para cezası, tehdit, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından hüküm giyenler bulunuyor. 5 kişi Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edilirken, 1 kişi adli para cezasıyla, 3 kişi ise ifadeye yönelik cezalarıyla adli makamlara sevk edildi.

13.07.2024 11:11
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Erzincan'da 9 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan toplam 9 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 2520 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, görevi kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs toplamda 9 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olan 5 şahıs yakalanarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

2520 TL adli para cezası olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik cezası olan toplam 3 şahıs da Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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