Erzincan\'da Afet Farkındalık Eğitimi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından Erzincan'da görev yapan bin 230 polise "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Coğrafi olarak deprem kuşağında yer alan Erzincan'da olası afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde Erzincan'ın merkez ve ilçe kadrosunda görev yapan bin 230 polis memuruna doğal afetler konusunda bilgi verilerek "Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi. - ERZİNCAN