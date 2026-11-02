Erzincan\'da bisikletiyle ana yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı

Erzincan'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan ana yola bisikletiyle çıkmaya çalışan E.S'ye otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye götürülmesi için ailesi ve sağlık ekiplerince bir süre ikna edilmeye çalışıldı.

Daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.