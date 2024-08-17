Erzincan'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

17.08.2024 21:43
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Erzincan'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Konya'ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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