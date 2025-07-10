Erzincan\'da İnşaat Kalıbı Düşen İşçiler Yaralandı

Erzincan'da çalıştıkları esnada üzerlerine inşaat kalıbı düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında çalışan 2 işçi devrilen kalıpların altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçilere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmağı öğrenildi. - ERZİNCAN