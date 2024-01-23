Erzincan\'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da 3 bin 900 paket kaçak sigara ve 240 paket kaçak tütün ile yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta çay ve tütün dedektör köpeği "Hera" marifetiyle yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.Ö. ise adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN