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Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, toplam 3 bin 900 paket kaçak sigara ve 240 paket kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan\'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi
23.01.2024 - 12:59,
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Erzincan'da 3 bin 900 paket kaçak sigara ve 240 paket kaçak tütün ile yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta çay ve tütün dedektör köpeği "Hera" marifetiyle yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.Ö. ise adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 3 Bin 900 Paket Sigara ve 240 Paket Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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