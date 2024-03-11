Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ile 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar da; S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli S.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika
Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında ışığın sallandığı ve kuşların panikle uçtuğu görüldü.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, sahur için Üsküdar'a giderek büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı. İlk sahurun ardından vatandaşlar, Ramazan'ın bereketli günlerine giriş yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?