Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

Erzincan\'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

11.03.2024 09:19
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Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ile 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar da; S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli S.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, TAPDK, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika
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